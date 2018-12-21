Бывшего футболиста "Спартака" задержали за вождение в пьяном виде

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Футболист испанской "Севильи" Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде. Алкотестер показал 0,6 промилле. Согласно законодательству Испании, это является превышением допустимого уровня более чем в два раза (0,25 промилле).

Машину футболиста конфисковали. Суд состоится 24 декабря. Об этом сообщила газета El Diario de Sevilla. Ранее Промес уже был задержан полицией на острове Ибица в июне 2018 года. Его тогда обвинили в избиении супруги.

Игрок ранее выступал в голландском "Твенте" и российском "Спартаке". За московский клуб он провел пять сезонов, сыграл в 135 матчах и забил 66 голов. Признан одним из самых результативных легионеров в истории "Спартака" и лучшим бомбардиром чемпионата России сезона 2017/2018. В "Севилью" перешел 31 августа 2018 года сроком на пять лет. Стоимость трансфера составила 21 миллион евро.