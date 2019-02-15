Футболиста "Локомотива" Тарасова задержали в Шереметьеве

В Шереметьеве задержали полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах в пятницу, 15 февраля.
Собеседник агентства уточнил, что причиной задержания футболиста стали незадекларированные денежные средства. Сотрудники аэропорта составили на Тарасова административный протокол. После оплаты штрафа футболиста отпустили.
Между тем в московском клубе опровергли данную информацию. Пресс-атташе "Локомотива" Станислав Редикульцев назвал сообщения о задержании Тарасова "ерундой", передает Championat.com.
В конце января текущего года суд обязал Тарасова выплачивать алименты на содержание дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Размер ежемесячных выплат составит 480 тысяч рублей. Футболист несколько раз пытался уменьшить эту сумму, однако суд встал на сторону ребенка.
Суд обязал футболиста Тарасова выплачивать алименты
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