Футболиста "Локомотива" Тарасова задержали в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Шереметьеве задержали полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах в пятницу, 15 февраля.

Собеседник агентства уточнил, что причиной задержания футболиста стали незадекларированные денежные средства. Сотрудники аэропорта составили на Тарасова административный протокол. После оплаты штрафа футболиста отпустили.

Между тем в московском клубе опровергли данную информацию. Пресс-атташе "Локомотива" Станислав Редикульцев назвал сообщения о задержании Тарасова "ерундой", передает Championat.com.

В конце января текущего года суд обязал Тарасова выплачивать алименты на содержание дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Размер ежемесячных выплат составит 480 тысяч рублей. Футболист несколько раз пытался уменьшить эту сумму, однако суд встал на сторону ребенка.

