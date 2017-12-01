Лидер группы "Коррозия Металла" попал в больницу после драки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Лидер группы "Коррозия Металла" Сергей "Паук" Троицкий попал в больницу после драки с собутыльником.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в деревне Погорелки Мытищинского района. В ходе совместного распития алкогольных напитков Троицкий получил травму в результате драки. Его оппонент и он сам были госпитализированы.

Собеседник агентства также отметил, что в настоящий момент оппоненту "Паука" уже оказали помощь и отпустили из больницы. Музыкант же пока остается под наблюдением врачей.