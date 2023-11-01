Врач рассказала об эффектах полного отказа от алкоголя

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Отказ от употребления алкоголя благотворно скажется на работе печени, мозга, а также состоянии кожи. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Алкоголь оказывает разрушающее действие на весь организм. В том числе страдает и кожа, на лице может появляться сосудистая сетка. При полном отказе от спиртного внешний вид человека улучшается, отметила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим ее от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа.

Кроме того, отказ от алкоголя благотворно влияет на работу нервной системы. "Спиртное может разрушать клетки головного мозга, вызывать какие-то психические реакции. Есть очень вредный алкоголь, например абсент. Он быстро оказывает разрушающее воздействие. Если убрать алкоголь, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся", – заключила Соломатина.

Ранее пожилых россиян предупредили об опасности употребления алкоголя. Спиртное не пойдет на пользу никому, однако возрастной категории граждан – в особенности, потому что у них и так могут быть различные проблемы со здоровьем вроде гипертонии. В свою очередь, распитие алкогольных напитков повышает нагрузку на сердце и сосуды.

