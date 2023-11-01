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01 ноября, 13:07

Общество

Врач рассказала об эффектах полного отказа от алкоголя

Фото: 123RF/sinseeho

Отказ от употребления алкоголя благотворно скажется на работе печени, мозга, а также состоянии кожи. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Алкоголь оказывает разрушающее действие на весь организм. В том числе страдает и кожа, на лице может появляться сосудистая сетка. При полном отказе от спиртного внешний вид человека улучшается, отметила врач.

У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим ее от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Кроме того, отказ от алкоголя благотворно влияет на работу нервной системы. "Спиртное может разрушать клетки головного мозга, вызывать какие-то психические реакции. Есть очень вредный алкоголь, например абсент. Он быстро оказывает разрушающее воздействие. Если убрать алкоголь, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся", – заключила Соломатина.

Ранее пожилых россиян предупредили об опасности употребления алкоголя. Спиртное не пойдет на пользу никому, однако возрастной категории граждан – в особенности, потому что у них и так могут быть различные проблемы со здоровьем вроде гипертонии. В свою очередь, распитие алкогольных напитков повышает нагрузку на сердце и сосуды.

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