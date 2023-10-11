11 октября, 11:34Общество
Врач назвала два реанимирующих печень продукта
Фото: 123RF/barmalini
Артишок и чеснок помогут восстановить нормальную работу печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать. Он даже входит в состав некоторых препаратов. Артишок обладает желчегонным, гепатопротекторным (защищающим печень. – Прим. ред.) действием, выводит из организма мочевину, токсины, соли тяжелых металлов и снижает холестерин", – отметила эксперт.
По ее словам, продукт будет полезен при холецистите, хроническом гепатите, почечной недостаточности, атеросклерозе и ожирении. Также для улучшения работы печени можно употреблять чеснок, но в небольших количествах.
Ранее были названы привычки, которые негативно сказываются на здоровье печени. К ее заболеваниям может приводить неправильное питание, в частности обилие в рационе жирной и жареной пищи. Также употребление алкоголя в любом количестве. Кроме того, на работу печени может плохо влиять самолечение, когда человек бесконтрольно принимает какие-либо лекарства.
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