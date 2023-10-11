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11 октября, 11:34

Общество

Врач назвала два реанимирующих печень продукта

Фото: 123RF/barmalini

Артишок и чеснок помогут восстановить нормальную работу печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать. Он даже входит в состав некоторых препаратов. Артишок обладает желчегонным, гепатопротекторным (защищающим печень. – Прим. ред.) действием, выводит из организма мочевину, токсины, соли тяжелых металлов и снижает холестерин", – отметила эксперт.

По ее словам, продукт будет полезен при холецистите, хроническом гепатите, почечной недостаточности, атеросклерозе и ожирении. Также для улучшения работы печени можно употреблять чеснок, но в небольших количествах.

Чеснок восстанавливает клеточную структуру гепатоцитов, потому что содержит аминокислоты, которые способствуют правильному функционированию клеток печени. Также он разжижает кровь, улучшает кровоснабжение и ток крови по этому органу.
Марият Мухина
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Ранее были названы привычки, которые негативно сказываются на здоровье печени. К ее заболеваниям может приводить неправильное питание, в частности обилие в рационе жирной и жареной пищи. Также употребление алкоголя в любом количестве. Кроме того, на работу печени может плохо влиять самолечение, когда человек бесконтрольно принимает какие-либо лекарства.

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