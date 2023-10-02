Терапевт назвала "смерти подобную" привычку для печени

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Неправильное питание, употребление алкоголя и бесконтрольный прием лекарств негативно сказываются на состоянии печени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Наличие большого количества жирной, жареной пищи, неправильное питание в целом повышают нагрузку и могут приводить к заболеваниям печени, избыточному весу, проблемам с органами желудочно-кишечного тракта", – отметила эксперт.

Другая привычка, которая может привести к крайне негативным последствиям для печени, – бесконтрольный прием каких-либо препаратов.





Татьяна Романенко врач-терапевт Гепатотоксичным, то есть негативно влияющим на печень, действием могут обладать анальгетики, антибактериальные препараты. Поэтому очень важно ими не увлекаться и не использовать без назначения врача. Самолечение для печени смерти подобно.

Также нарушить работу печени могут спиртные напитки в любом количестве.

"Привычка пить спиртное может вызвать воспаление печени, алкогольный гепатит. Зачастую даже не имеет значения, сколько именно алкоголя человек употребляет. Все зависит от индивидуальных особенностей. Иногда даже эпизодическое употребление спиртного может привести к негативным последствиям для печени", – предупредила Романенко.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддержать здоровье печени. В частности, рекомендуется включать в рацион оливковое масло, поскольку оно обладает противовоспалительным и мягким желчегонным эффектом. Кроме того, на печень благотворно воздействует употребление морской рыбы за счет присутствующих в ней омега-3 жирных кислот и витамина D, а также творога и ярко окрашенных ягод.

