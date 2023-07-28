Гастроэнтеролог рассказал, почему нельзя плавать после еды

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Плавание после еды может привести к неприятным ощущениям и ухудшению самочувствия. Об этом в эфире радио Sputnik заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам специалиста, во время плавания напрягаются мышцы спины, брюшного пресса, а также задействуются межреберные мышцы. Во время активности в воде кровью, пояснил Вялов, должны наполняться мышцы, однако если человек отправился поплавать сразу после еды, то кровью в большей степени будет наполнен кишечник.

"То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами. Для мышц это не очень хорошо", – сообщил гастроэнтеролог.

Из-за активной работы диафрагмы и межреберных мышц при полном желудке будут создаваться условия для изжоги или отрыжки. Это может спровоцировать непищеводные проявления, в частности приступ аритмии, спазм бронхов или заброс содержимого желудка в бронхи.

Врач рекомендовал не плавать сразу после приема пищи. Он посоветовал отправляться в воду только спустя 1,5–2 часа. Если же пища не была тяжелой, начинать плавать можно через 30 минут.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала защищать ушную раковину во время купания, чтобы избежать отита. В процессе водных процедур специалист рекомендовала использовать беруши для плавания. Помимо этого, необходимо обязательно высушивать ушной проход после купания и избегать нахождения на ветру.



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