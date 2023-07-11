Врач назвала самые частые причины заболеваний в отпуске

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Резкая смена климата, слишком интенсивный загар и местная вода могут стать причинами заболеваний в отпуске. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Юлия Сайфуидинова.

Она напомнила, что акклиматизация – это адаптация организма к новым климатическим условиям, на которую ему нужно определенное время. И в этот период человек может испытывать дискомфорт вплоть головной боли, тошноты, повышения температуры.





Юлия Сайфуидинова врач-терапевт Это происходит потому, что наш организм в обычных для него климатических условиях привык аккумулировать, удерживать тепло. На этом строится обмен веществ, характер питания. Когда мы попадаем в новую среду, например, жаркий климат, может произойти перегрев.

Чтобы избежать этого, в первые дни отпуска важно пить больше чистой воды, не переедать, отказаться от жирной, жареной, острой пищи и алкогольных напитков, порекомендовала врач.

Вторая причина заболеваний – загар. По словам Сайфуидиновой, это защитная реакция нашего организма в ответ на повреждающие действия ультрафиолетового излучения.

"Солнце – это достаточно агрессивный фактор, который влияет не только на нашу кожу, но и на организм в целом. После длительного пребывания под прямыми лучами может появится герпес на губе. Причем это актуально не только для любителей жарких стран, но и для поклонников горнолыжных курортов", – рассказала терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Именно поэтому обязательно нужно использовать солнцезащитный крем. Согласно рекомендации ВОЗ, необходимо наносить его, когда ультрафиолетовый индекс превышает отметку три. Узнать это значение можно в любом приложении погоды, объяснила врач.





Юлия Сайфуидинова врач-терапевт Еще довольно частая причина простудных заболеваний – кондиционер. Когда мы заходим с улицы в прохладное помещение и обратно, это нагрузка на организм и иммунную систему. Кроме того, кондиционер – это влажная и благоприятная среда для развития многих микроорганизмов, в частности, легионелл, плесневых грибков, стрептоккоков. Все они могут попасть в дыхательные пути.

По прибытии в отель стоит поинтересоваться у администратора, как давно осуществлялась очистка кондиционера. Если это было более чем шесть месяцев назад, нужно попросить персонал провести эту процедуру, отметила врач.

Кроме того, необходимо с осторожностью употреблять местную воду – она может быть небезопасной. Поэтому лучше всего пить бутилированную или кипяченую, заключила терапевт.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Зятенкова рассказала, чем грозит плавание в закрытых для купания водоемах. По ее словам, в непригодных местах можно заразиться гастроэнтероколитом, ротавирусом или норовирусом, гепатитом B. Кроме того, в такой воде могут жить паразиты, которые вызывают кожные заболевания.