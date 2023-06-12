Врач рассказал, как избежать скачков давления летом

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Регулярное употребление воды поможет избежать скачков давления летом. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В жаркую погоду колебание артериального давления может наблюдаться как у гипертоников, так и у гипотоников. Чтобы избежать скачков, самое главное – не допускать обезвоживания.





Михаил Гинзбург врач-диетолог Необходимо всегда иметь под рукой воду и не лениться ее пить, даже когда человек вроде бы не чувствует жажды. Потому что она может быть запоздалой. Сначала мы вроде чувствуем себя неплохо, а потом возникают проблемы. Поэтому нужно просто пить воду на всякий случай. Ее количество индивидуально.

Как правило, гипертоники принимают лекарства для снижения давления. Им стоит учитывать, что на фоне жары, обезвоживания и тяжелых физических нагрузок такие препараты могут действовать более выраженно, обратил внимание специалист.

"Привычные дозы в жару оказываются завышенными. Поэтому, помимо прочих рекомендаций, вроде поддержания водного режима гипертоникам еще нужно посоветоваться с врачом в плане коррекции приема гипотензивных препаратов на летний период", – объясняет Гинзбург.

Гипотоникам, помимо воды, эксперт также посоветовал пить тонизирующие напитки. "Это кофе, женьшень, элеутерококк. Их можно употреблять для поддержания тонуса сосудов. Если давление резко упало, можно съесть что-нибудь соленое. Это повысит давление", – заключил диетолог.

Ранее идеальным вариантом для утоления жажды была названа вода, которая прошла заморозку, а затем растаяла. Отмечается, что за счет таких манипуляций жидкость становится структурированной, как во фруктах или в овощах. При этом важно соблюдать норму употребления воды, которая составляет 30 миллилитров на килограмм веса для женщин. Для мужчина доза чуть больше и равна 35 миллилитрам.

