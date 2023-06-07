Врач рассказала, какой водой лучше утолять жажду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Талая вода считается лучшей для утоления жажды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Идеальная вода для питья – та, которую мы заморозили, а потом она растаяла. Таким образом вода становится структурированной, как в овощах и фруктах", – отметила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Вода, которую мы разморозили, идеально соответствует структуре клеток тканей. Она очень интегрирована с межклеточной, внутриклеточной жидкостью. Это по-настоящему живая вода.

Однако стоит учитывать, что избыток любой воды может быть опасен для человека, поэтому важно соблюдать меру. Для женщин это 30 миллилитров на килограмм веса, а для мужчин – 35 миллилитров.

"У нас сейчас такой тренд – здоровый образ жизни. И люди пьют очень много воды. У некоторых доходит до четырех литров. Они все время ходят с бутылками и бесконечно пьют воду. От огромного количества жидкости мы видим, что почки зожника – это перерастянутые лоханки, то есть орган выделения уже не справляется", – предупредила Мухина.

Ранее россиянам посоветовали в жаркую погоду отказаться от употребления некоторых напитков. В частности, речь идет про сладкую газировку, так как в ней высокое содержание сахара. То же самое касается и пакетированных соков. Кроме того, не рекомендуется пить кофе и спиртосодержащие напитки. Также лучше отказаться от употребления ледяной воды, поскольку из-за перепада температур человек рискует получить проблемы с верхними дыхательными путями.

