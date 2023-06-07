14:46Общество
Врач рассказала, какой водой лучше утолять жажду
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Талая вода считается лучшей для утоления жажды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Идеальная вода для питья – та, которую мы заморозили, а потом она растаяла. Таким образом вода становится структурированной, как в овощах и фруктах", – отметила эксперт.
Однако стоит учитывать, что избыток любой воды может быть опасен для человека, поэтому важно соблюдать меру. Для женщин это 30 миллилитров на килограмм веса, а для мужчин – 35 миллилитров.
"У нас сейчас такой тренд – здоровый образ жизни. И люди пьют очень много воды. У некоторых доходит до четырех литров. Они все время ходят с бутылками и бесконечно пьют воду. От огромного количества жидкости мы видим, что почки зожника – это перерастянутые лоханки, то есть орган выделения уже не справляется", – предупредила Мухина.
Ранее россиянам посоветовали в жаркую погоду отказаться от употребления некоторых напитков. В частности, речь идет про сладкую газировку, так как в ней высокое содержание сахара. То же самое касается и пакетированных соков. Кроме того, не рекомендуется пить кофе и спиртосодержащие напитки. Также лучше отказаться от употребления ледяной воды, поскольку из-за перепада температур человек рискует получить проблемы с верхними дыхательными путями.
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