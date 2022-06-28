Диетолог рассказала, от каких напитков стоит отказаться в жару

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В жару стоит отказаться от употребления газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Специалист не рекомендует пить в жаркую погоду сладкую газировку и пакетированные соки. Дело в том, что в этих напитках содержится большое количество сахара. Поэтому они не смогут утолить жажду: человек вскоре снова захочет пить.
Кроме того, употребление в жару кофе и кофеиносодержащих напитков, включая энергетики, может увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, привести к повышению артериального давления и нарушению ритма сердца, продолжает эксперт.
Холодный кофе, несмотря на свою более низкую температуру, обладает теми же свойствами, что и горячий, поэтому пытаться утолить им жажду тоже не стоит, говорит врач.
"В жару отменяются алкогольные напитки. При высоких температурах они могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы: повышению давления, нарушению ритма сердца, особенно у людей, которые имеют такие нюансы по состоянию здоровья", – объясняет Королева.
Лучше всего утолять жажду обычной питьевой водой, советует диетолог. При этом важно употреблять не менее 2,5 литра жидкости в день. Для тех, кто активно ее теряет, например выходит на пробежку, норма потребления может доходить и до 3 литров. Специалист не рекомендует выпивать большое количество воды за один раз. Предпочтительнее распределить ее равномерно, в несколько приемов, по 200–300 миллилитров.
Ранее россиян предупредили о рисках употребления в жару мороженого. По словам отоларинголога, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, резкий перепад температур может привести к тому, что слизистая ответит воспалением. В связи с этим не исключено развитие фарингита или ангины.
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