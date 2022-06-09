Отоларинголог рассказал, почему в жару опасно есть мороженое

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Москве 24, что употребление мороженого в жару может привести к проблемам со здоровьем.
"Когда на улице в тени уже 30 градусов или около того, когда тело человека перегрето, его обменные процессы нарушены, перегрета слизистая глотки, на этом фоне он съедает порцию ледяного мороженого, слизистая не выдерживает такого резкого термического перепада и реагирует резким воспалением", – говорит врач.
В результате у человека может развиться острый фарингит или ангина, предупредил он. Кроме того, на холод могут среагировать и слуховые трубы. В этом случае появится ощущение заложенности уха, причем сильно выраженной, говорит специалист.
"Часто воспаление уходит в носоглотку, развивается воспаление носоглотки. У детей мороженое может спровоцировать воспаление аденоидов, острый аденоидит", – объясняет Зайцев.
Ранее россиян предупредили о "холодовой" головной боли, которая может быть спровоцирована употреблением мороженого. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, на фоне снижения температуры в полости рта в мозг поступают сигналы о том, что это необходимо остановить.
Организм перенаправляет кровоток в охладившуюся зону. При этом могут спазмироваться сосуды, поскольку именно так они реагируют на снижение температуры. В результате этих процессов и развивается головная боль.
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