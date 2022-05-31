Врач предупредила о риске головной боли после мороженого

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Мороженое может провоцировать головную боль. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. Как правило, "холодовой" головной боли подвержены люди, у которых есть склонность к мигреням, пояснила специалист.

"В процессе употребления мороженого в ротовой полости снижается температура. Из-за этого в головной мозг посылаются сигналы о том, что нужно это явление прекратить", – сказала Чехонина в интервью программе "Доктор 24".





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Организм старается перенаправить кровоток в ту зону, где снизилась температура. В то же время сосуды могут спазмироваться из-за того, что они так реагируют на холод. В результате возникает дисбаланс, который может стать причиной головной боли.

Чтобы не допустить "холодовую" головную боль, врач рекомендует есть мороженое медленно, например ложкой.

Примечательно, что это лакомство можно использовать для профилактики ангины, как элемент закаливания. "Ряд специалистов, лор-врачей рассматривают мороженое как элемент закаливания в летний период, когда резкий перепад температур. Это может способствовать тому, что горло будет устойчивым к перепаду температур и в дальнейшем", – пояснила врач.

При этом лечить саму ангину мороженым не стоит, подчеркнула Чехонина. Также она посоветовала пить горячие напитки после употребления этого лакомства.

По словам диетолога, одним из самых полезных видов мороженого является сорбет, представляющий собой замороженное ягодное пюре. "И с точки зрения калорийности, и с точки зрения полезных свойств. Смородина – это ягода, богатая полезными веществами. Если в мороженом используется ее пюре, то мы получим и полезные свойства смородины, и пищевую клетчатку, пищевые волокна", – говорит врач.

Пломбиру с содержанием растительного масла диетолог рекомендовала предпочесть вариант из натурального молока. "В пломбире из натурального молока сохраняется целый ряд полезных веществ – это и молочный белок, и кальций, и молочный жир. В мороженом с растительными жирами будет меньше кальция, фосфора, меньше молочного белка", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала занимающимся фитнесом людям в качестве перекуса обратить внимание на протеиновое мороженое.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Это может быть не только перекус после тренировки, это может быть прием пищи и за час до тренировки. Поскольку он обеспечит организм не только белком, но и углеводами – источником энергии, которая понадобится на тренировке.

Ранее россиян предупредили, что головная боль после еды может предупреждать о ряде проблем со здоровьем. В частности, об аллергии, диабете и иных нарушениях функции поджелудочной железы. Кроме того, таким образом организм может реагировать и на токсические вещества.

