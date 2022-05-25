Врач назвал неожиданные причины повышенного аппетита

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Злоупотребление быстрыми углеводами, дисбаланс гормонов, метаболический стресс и недостаток воды могут стать причиной повышенного аппетита. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.
В организме человека вырабатываются гормон насыщения – лептин и гормон голода – грелин. В норме они сбалансированы, но при определенных обстоятельствах может развиваться дисбаланс. Тогда одного гормона становится слишком много или, наоборот, слишком мало. В этом случае у человека возникает постоянное желание что-то съесть, рассказал эксперт.
Чтобы определить, имеется ли дисбаланс этих гормонов, нужно обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы, советует Алексей Жито. "Грелин и лептин – это упрощенная схема. Существует большое количество гормонов, которые отвечают за наш аппетит. Врач назначает индивидуально для каждого пациента перечень анализов и выясняет причину", – объясняет специалист.
Кроме того, частой причиной повышенного аппетита является избыточное потребление быстрых углеводов, продолжает он. "Это не только сахар, какие-то сладкие продукты, булочки, тортики, но и некоторые другие, о которых мы даже не задумываемся. Например, это может быть рис, макаронные изделия. От них резко может повыситься уровень сахара", – рассказал эндокринолог в интервью программе "Доктор 24".
Повысить аппетит может и метаболический стресс, указал Алексей Жито. Ему подвержены люди, которые только начали соблюдать диету, а потом резко решили от нее отказаться. Организм стал перестраиваться на новый лад, например на интервальное голодание, ограничение потребления каких-то продуктов, на увеличение физической нагрузки, но буквально через неделю это все заканчивается, привел пример эксперт.
"Конечно, это стресс. Организм изнашивается. А вот если мы соблюдаем диету комплексно, если мы ее держим, может быть, не так строго, но долго, то, конечно, это уже способствует снижению массы тела. И этот метаболический стресс мы можем обойти", – подчеркнул специалист.
Скрытой причиной повышенного аппетита является и недостаточное потребление воды, говорит эндокринолог. Дело в том, что иногда человек может путать чувство голода с жаждой, объяснил врач.
Ранее психолог-расстановщик Юлия Хадарцева объяснила, как бороться со стрессом и тревогой, не заедая их. По ее словам, зачастую человек пытается успокоить нервы при помощи еды, когда испытывает нехватку участия и опоры. Вместо этого психолог рекомендует, например, поговорить с родителями, попросить у них поддержки. Кроме того, поможет и прогулка на свежем воздухе.
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