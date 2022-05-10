Терапевт назвала головную боль после еды опасным симптомом

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Головная боль после еды может свидетельствовать о сахарном диабете и других нарушениях функции поджелудочной железы, а также об аллергии или реакции на токсические вещества, рассказала терапевт Оксана Хамицева.
"Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью", – приводит слова специалиста Ura.ru.
В случае аллергии причиной головной боли может стать состав еды. Кроме того, данный симптом может свидетельствовать о повышении в крови токсичных веществ, которые связаны с пищевыми добавками, продолжила врач.
Она предупредила, что частый прием обезболивающих препаратов от головной боли может привести к НПВП-ассоциированным заболеванием желудка, в числе которых гастрит, эрозии, язвы и рефлюкс.
Если головная боль после еды связана с нарушением функции поджелудочной железы, то необходимо своевременно обратиться к эндокринологу, подчеркнула Хамицева. Если игнорировать данные симптомы, продолжила терапевт, то это может привести к повреждению почек, сосудов сердца, сетчатки глаза, инсульту, инфаркту или диабетической коме.
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что сон меньше семи часов в сутки может приводить к перееданию и, как следствие, ожирению. Павлова напомнила об исследовании ученых из университета Огайо, которые выяснили, что люди, испытывающие недостаток сна, чаще перекусывают, пытаясь восполнить потраченные калории.
По ее словам, в питании предпочтение следует отдавать домашней еде, которая позволяет сбалансировать дневной рацион, а также снизить количество перекусов.
"Доктор 24": снижаем уровень сахара в крови
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