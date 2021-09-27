Врач рассказала о связи недостатка сна с частыми перекусами

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Сон меньше семи часов в сутки может приводить к перееданию и, как следствие, ожирению. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову.

Павлова напомнила об исследовании ученых из университета Огайо, которые выяснили, что люди, испытывающие недостаток сна, чаще перекусывают, пытаясь восполнить потраченные калории.

"Экспериментаторы обнаружили неприятную вещь: львиная доля перекусов – это сладкие напитки вприкуску с чем-нибудь таким же сладким или соленым, много лишнего жира и кофеина", – рассказала она.

По ее словам, в питании предпочтение следует отдавать домашней еде, которая позволяет сбалансировать дневной рацион, а также снизить количество перекусов.

Ранее член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко дала советы по тому, как перестать переедать по ночам.

Так, почувствовав голод, следует выпить стакан негазированной воды комнатной температуры. А если это не помогло – стакан кефира или теплого молока со специями, к примеру с корицей, куркумой, молотым имбирем и чайной ложкой меда. От чая и кофе при этом нужно отказаться, так как они стимулируют аппетит.

