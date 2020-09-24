Названы способы справиться с ночным перееданием

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Член российского Национального общества диетологов Людмила Денисенко составила практические советы для тех, кто переедает по ночам, сообщает газета "Известия".

При внезапном приступе голода она советует сначала выпивать стакан негазированной воды комнатной температуры. Это, по ее словам, может заменить незапланированный перекус.

Если это не подействовало, врач-диетолог предлагает выпить стакан кефира или теплого молока со специями, к примеру с корицей, куркумой, молотым имбирем и чайной ложкой меда.

В то же время пить чай, сок или кофе не рекомендуется, поскольку они только стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом.

Специалист также говорит о необходимости соблюдать правильный образ жизни. Например, не нужно ложиться спать во взволнованном и нервном состоянии. Она призывает не лазить перед сном по новостным сайтам, не читать угнетающую литературу и не смотреть телевизор, потому что это только увеличивает шансы перекусить чем-то вредным после 22:00.

В качестве альтернативы Денисенко предлагает принять ванну, сделать аромамассаж, надеть теплые носки, повозиться с кошкой или посмотреть романтическую комедию. Также можно заняться йогой, но тренировка должна быть низкой интенсивности.

Ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят. Она напомнила, что многие знают о свойствах шоколада и бананов, которые эффективно поднимают настроение, однако, по ее словам, есть и другие продукты с такими же свойствами. К примеру, улучшению общего тонуса и повышению концентрации внимания способствуют жирные сорта рыбы. Происходит это за счет содержащегося в них йода.

Полезна также морская капуста, так как в ней содержится весь спектр витаминов, отвечающих за работу надпочечников, а те в свою очередь влияют на выработку адреналина и норадреналина, которые задают тонус и поддерживают работоспособность.

Испортить настроение могут энергетические напитки. По словам врача, одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина. Она объяснила, что от таких напитков сперва идет энергетический подъем, а через какое-то непродолжительное время идет резкое падение, и состояние становится хуже.

