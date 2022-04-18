Эксперт рассказал о связи недосыпа и риска возникновения диабета

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Бессонница может быть причиной возникновения диабета, рассказал британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн. Он пояснил, что хронический недостаток сна можно связать с более высоким уровнем гемоглобина. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Пейна, новое исследование, проведенное Бристольским университетом, позволило установить, что риск развития диабета у людей моложе 40 лет увеличивается, если они страдают бессонницей.

Для определения влияния сна на уровень гемоглобина ученые проанализировали данные из британского биобанка и консорциума мета-анализов признаков, связанных с глюкозой и инсулином. Исследователи проводили оценку по пяти характеристикам сна. В их число вошли симптомы бессонницы, продолжительность сна, дневная сонливость и наличие дневного сна.

Результаты анализа показали, что люди, сообщавшие о трудностях с засыпанием или беспокойном сне, имели более высокий уровень гемоглобина. Это позволяет их отнести в группу риска возникновения диабета.

"Что именно вызывает эту связь, в настоящее время неизвестно. Эксперты предполагают, что лишение сна может быть связано с метаболизмом глюкозы, а также может вызывать гормональный дисбаланс, влияющий на аппетит и уровень голода", – заключил Пейн.

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