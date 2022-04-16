Врач рассказал о пользе горького шоколада для зубов

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Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, как горький шоколад может помочь зубам, сообщает Агентство "Москва".

"Фтор, содержащийся в какао и какао-масле, образует на поверхности зуба покрытие, защищающее от воздействия бактерий. Танины в составе горького шоколада защищают от формирования зубных камней, снижают риск воспаления десен", – объяснила эксперт.

Денисова подчеркнула, что указанные свойства работают только в случае с шоколадом с низким содержанием сахара и высоким – какао-порошка.

Диетолог добавила, что систематическое употребление 20-30 граммов горького шоколада снижает риск развития болезней сердца и сосудов, а также нормализует уровень холестерина и стимулирует мозговую деятельность.

Употреблять продукт можно даже в период похудения за счет своего низкого гликемического индекса. Горький шоколад с не менее чем 50-процентным содержанием какао поможет в борьбе с голодом, поскольку регулирует обмен гормонов лептина и грелина.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что шоколад может быть полезен даже людям с диабетом. Данный продукт благоприятно влияет на обмен и резистентность к инсулину.