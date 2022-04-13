Диетолог назвала продукты, которые помогут отказаться от кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обходиться без кофе для поддержания работоспособности помогут продукты с содержанием железа, витаминов группы B и магния, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Эффект бодрости может придать чашка зеленого или черного чая, советует эксперт, ведь в чае содержатся теанины, которые стимулируют центральную нервную систему. При этом мгновенного прилива сил, как в случае с кофе, после выпитого чая не произойдет. "Если кофеин работает здесь и сейчас, и эффекта хватает максимум на 2–3 часа, то у теанинов более сглаженное действие, которое дольше сохраняется по времени", – объяснила Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если чай свежезаваренный, в нем будет больше теанинов. Если напиток немного постоял, произойдет некоторая потеря этих веществ.

Кофеин содержится и в горьком шоколаде, однако сопоставимого с кофе эффекта при его употреблении тоже не достигнуть, продолжила Круглова. По ее словам, чтобы почувствовать хоть небольшой прилив сил, нужно съесть примерно 50–60 граммов – примерно половину плитки. Это вредно для организма, так как, помимо кофеина, горький шоколад содержит жиры и сахар, предупредила диетолог.



Для центральной нервной системы важно, чтобы в питании было достаточно магния, отметила специалист. К примеру, он есть в цельнозерновых продуктах, орехах и некоторых семечках, перечислила Круглова. "Но и в этом случае не будет стимулирующего эффекта, как у кофе. Однако эти продукты должны быть в питании всегда в достаточном количестве, чтобы поддерживать состояние бодрости", – обратила внимание эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Если у человека достаточное количество магния в питании, он останется в тонусе. Но при условии, что всех остальных питательных веществ в рационе тоже достаточно.

Кроме того, витамины группы B при регулярном потреблении помогают человеку чувствовать себя бодрым и активным, сказала Круглова. Аналогичный эффект дают белки животного происхождения и фолиевая кислота в темно-зеленых овощах и зелени.

Также важно, чтобы в питании присутствовали продукты с содержанием железа, подчеркнула Круглова: при его дефиците может наступить снижение работоспособности и сонливость. "Железо содержится в животных продуктах. Например, птице и говядине. В растительных источниках железа меньше. Однако оно есть в гречневой крупе, гранатах, свекле, бобовых. Но этих продуктов необходимо съесть больше, чтобы получить суточную норму", – отметила диетолог.

Кроме того, к снижению работоспособности приводит дефицит йода. Для его восполнения в питание нужно включать морепродукты, морскую капусту и йодированную соль, перечислила Круглова. Их добавление в рацион также создаст условия для высокой работоспособности.

"При этом продукты, богатые железом, нужно постараться не использовать с содержащими кофеин напитками и молочными продуктами. Человеку с дефицитом железа их употребление необходимо разводить по времени. Кальций из молочных продуктов и железо, например, из мяса будут ухудшать усвоение друг друга. Соответственно, их эффективность понизится", – резюмировала Круглова.

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