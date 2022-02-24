Диетолог рассказала о позволяющем замедлить старение способе приготовить кофе

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Диетолог Триста Бест рассказала, что кофе не только является вкусным напитком и продуктом питания, который заряжает энергией, а и еще имеет ряд преимуществ для здоровья, сообщает Eat This, Not That!.
Эксперт отметила, что кофе ускоряет обмен веществ, уменьшает риск болезней сердца и диабета, а также позволяет замедлить процесс старения. Но, по словам специалиста, такими преимуществами обладает лишь правильно приготовленный напиток.
Бест посоветовала не добавлять в кофе молоко и жирные сливки. Она уточнила, что молочные продукты способны вызывать воспаление у большинства людей в связи с аллергией, непереносимостью или аутоиммунными заболеваниями.
Врач отметила, что многие часто не обращают особого внимания на сахар и сиропы, которые они добавляют в кофе. Однако такие добавки делают напиток достаточно калорийным и менее полезным. Заменить вредные добавки, по мнению диетолога, можно медом и корицей.
Также, как подчеркнула эксперт, не менее важно следить за объемом порции напитка. Кофе, в частности с молоком и сиропом, по калорийности можно сопоставить с полноценным блюдом. Помимо этого, врач посоветовала тщательно читать состав молока и сливок и следить за тем, чтобы там содержалось как можно меньше ингредиентов и сахара.
Ранее британские ученые заявили, что употребление трех чашек кофе в день может снизить риск преждевременной смерти. Специалисты сделали такой вывод на основе наблюдения за добровольцами в течение 11 лет. При этом отмечается, что положительный эффект оказывал свежемолотый кофе, а не растворимый.
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