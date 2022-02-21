Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно пить для продления жизни

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Употребление трех чашек кофе в день может снизить риск преждевременной смерти, заявили ученые из Великобритании. Об этом сообщает News.ru.
Специалисты сделали такой вывод на основе наблюдения за добровольцами в течение 11 лет. При этом отмечается, что положительный эффект оказывал свежемолотый кофе, а не растворимый.
В ходе исследования выяснилось, что у людей, которые употребляли по три чашки этого напитка каждый день, риск преждевременной смерти был на 12% ниже. Также у них на 17% сократился риск смерти от сердечных заболеваний и на 21% – от инсульта.
По мнению ученых, такой эффект достигается за счет антиоксидантов, которые содержатся в кофе.
Американские диетологи ранее предупредили об опасности кофе. Угрозу представляют большие дозы напитка, поскольку они могут спровоцировать уменьшение мозга. Эксперты советуют не употреблять более шести чашек кофе в сутки. В небольших же дозах кофеин улучшает когнитивные функции человека.
"Городской стандарт": зеленый кофе
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