Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно пить для продления жизни

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Употребление трех чашек кофе в день может снизить риск преждевременной смерти, заявили ученые из Великобритании. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты сделали такой вывод на основе наблюдения за добровольцами в течение 11 лет. При этом отмечается, что положительный эффект оказывал свежемолотый кофе, а не растворимый.

В ходе исследования выяснилось, что у людей, которые употребляли по три чашки этого напитка каждый день, риск преждевременной смерти был на 12% ниже. Также у них на 17% сократился риск смерти от сердечных заболеваний и на 21% – от инсульта.

По мнению ученых, такой эффект достигается за счет антиоксидантов, которые содержатся в кофе.

Американские диетологи ранее предупредили об опасности кофе. Угрозу представляют большие дозы напитка, поскольку они могут спровоцировать уменьшение мозга. Эксперты советуют не употреблять более шести чашек кофе в сутки. В небольших же дозах кофеин улучшает когнитивные функции человека.

