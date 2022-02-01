Аритмолог объяснил, в каких случаях кофе не навредит сердцу

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В разумных количествах кофе не влияет на ритм сердца, заявил врач-аритмолог Андрей Ардашев. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, к развитию аритмии приводят гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда.
Ученые из Каролинского института в Швеции на протяжении 12 лет проводили исследование с участием 80 000 человек. Они установили, что кофе не приводит к увеличению количества аритмий. На здоровье участников не повлияли даже большие дозы кофеина.
Главный эффект кофе заключается в способности взбодриться и сосредоточиться, отметил специалист.
"В умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное – знать меру и не превышать суточную норму", – подчеркнул Ардашев.
По информации ВОЗ, допустимая доза кофеина составляет 300–400 миллилитров в день, что соответствует примерно двум чашкам зернового кофе. Специалист объяснил, что учащение частоты сердечных сокращений, изменение артериального давления реализуются на сердце через воздействие на центральную нервную систему.
"Такие эффекты – отражение качества употребляемого напитка, который может состоять в разных пропорциях из различных сортов, в том числе и зерен низкокачественного сорнякового происхождения", – пояснил Ардашев.
Ранее американские диетологи предупредили об опасности кофе. По их словам, в больших количествах напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции. Речь идет о порциях более шести чашек кофе в сутки. Диетологи порекомендовали не злоупотреблять напитком. Они подчеркнули, что в небольших количествах кофеин улучшает когнитивные функции.
"Городской стандарт": зеленый кофе
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