Врач назвала полезные продукты для работы мозга

Фото: depositphotos/bit245

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала Москве 24, что для работы мозга нужны продукты, которые поддерживают хорошее состояние сосудов.

"От активности кровообращения в мозге будет зависеть качество его работы, с кровью поступает кислород и питательные вещества", – рассказала врач.



Специалист отметила, что продукты, которые защищают сосуды, относятся к категории антиоксидантов. "Они содержатся в ягодах, фруктах, овощах. В том числе витамины А, C и Е. Они защищают сосудистую стенку и профилактируют старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие", – рассказала Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог Рекомендация – съедать в день не меньше чем полкилограмма свежих овощей, фруктов и ягод в совокупности. Очень важным и мощным антиоксидантом для сосудов является витамин C. Рекордсменами по содержанию витамина C являются отвар шиповника, черная смородина, киви, красный болгарский перец. Употреблять можно не только свежие, но и замороженные продукты. При термической обработке количество антиоксидантов снижается.

Исследования подтверждают, что какао является мощным антиоксидантом, содержит много полифенольных компонентов и стимулирует выработку тех нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и жизненный тонус, сказала врач. "30 граммов черного, горько шоколада или чашечка какао в первой половине дня помогут мозгу работать лучше и быть в хорошем настроении", – подчеркнула диетолог.

Жирные кислоты омега-3 также важны для сосудов и работы мозга, отметила специалист. "Рекомендация – съедать в день порядка 30–50 граммов жирной рыбы. Если по каким-то причинам вы рыбу не едите, то можно применять добавку. Жирной рыбой, в которой содержится омега-3, считается рыба северных морей – сельдь, скумбрия, семга", – сказала Марина Макиша.

Для активной работы мозга, для проведения нервных импульсов важно получать витамины группы B и магний, отметила врач. Этими витаминами и микроэлементами богаты цельнозерновые продукты, например овсяная каша, гречка, цельнозерновой хлеб, заключила диетолог.

Ранее сообщалось, что американские диетологи предупредили об опасности кофе. Как утверждают специалисты, в больших количествах напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции. Речь идет о порциях более шести чашек кофе в сутки.