Диетолог перечислила негативно влияющие на работу мозга детей напитки

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Газировка, энергетики, пакетированные соки и другие сахаросодержащие продукты негативно влияют на когнитивные функции детей. Такое мнение высказала диетолог Мишель Бэбб, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалист отметила, что у школьников в возрасте от 6 до 12 лет, пьющих газировку в больших количествах, часто наблюдаются проблемы с памятью и способностью к самоорганизации. Это отрицательно сказывается на учебе.
Более того, детям, часто употребляющим сахаросодержащие напитки, сложнее контролировать собственные эмоции.
Бэбб рекомендует родителям как можно реже давать детям газировку и энергетики. В крайнем случае лучше предложить ребенку разбавленный сок.
"Лучшим напитком должна быть старая добрая вода. В нее можно добавить ягоды, цитрусовые или даже огурцы, чтобы сделать ее более привлекательной", – заявила диетолог.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести ограничения на использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. По словам парламентария, эксперты в области здравоохранения неоднократно отмечали, что указанные продукты могут оказывать негативное влияние на здоровье, в том числе и детское.
"Доктор 24": мифы о газировке
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