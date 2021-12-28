Диетолог перечислила негативно влияющие на работу мозга детей напитки

Фото: depositphotos/monticello

Газировка, энергетики, пакетированные соки и другие сахаросодержащие продукты негативно влияют на когнитивные функции детей. Такое мнение высказала диетолог Мишель Бэбб, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист отметила, что у школьников в возрасте от 6 до 12 лет, пьющих газировку в больших количествах, часто наблюдаются проблемы с памятью и способностью к самоорганизации. Это отрицательно сказывается на учебе.

Более того, детям, часто употребляющим сахаросодержащие напитки, сложнее контролировать собственные эмоции.

Бэбб рекомендует родителям как можно реже давать детям газировку и энергетики. В крайнем случае лучше предложить ребенку разбавленный сок.

"Лучшим напитком должна быть старая добрая вода. В нее можно добавить ягоды, цитрусовые или даже огурцы, чтобы сделать ее более привлекательной", – заявила диетолог.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести ограничения на использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. По словам парламентария, эксперты в области здравоохранения неоднократно отмечали, что указанные продукты могут оказывать негативное влияние на здоровье, в том числе и детское.

