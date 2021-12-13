В Госдуме предложили ограничить участие детей в рекламе фастфуда

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести ограничения на использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Соответствующее письмо он направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, сообщает RT.
По словам парламентария, эксперты в области здравоохранения неоднократно отмечали, что указанные продукты могут оказывать негативное влияние на здоровье, в том числе и детское. При этом реклама фастфуда и сладких напитков с участием несовершеннолетних может привлекать интерес последних к данной продукции.
"В целях защиты здоровья детей, минимизации рисков формирования у них вредных пищевых привычек прошу вас оценить целесообразность ограничить право производителей фастфуда и сахаросодержащих напитков обращаться в рекламе к несовершеннолетней аудитории, в том числе с помощью использования образов несовершеннолетних", – отметил Федоров.
Он напомнил, что в настоящее время подобный запрет введен в отношении рекламы алкогольной продукции, оружия и азартных игр.
Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название для детского шампанского. По его словам, последнее является прямой рекламой алкогольного напитка, из-за чего с ранних лет у несовершеннолетних создается опасный ассоциативный ряд.
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