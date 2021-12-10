В ГД предложили ввести штраф за курение рядом с беременной или ребенком

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В России необходимо ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или детьми. Письмо с соответствующей инициативой на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко направил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает RT.

В частности, парламентарий попросил ведомство оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП РФ положения, предусматривающего за такие нарушения штраф в размере 5 тысяч рублей.

Депутат отметил, что сейчас штраф за нарушение запрета на курение на отдельных территориях составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей, а на детской площадке – от 2 до 3 тысяч рублей. Аналогичные размеры взысканий за такие действия предусмотрены и в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

В своем обращении Хамзаев указал, что в некоторых странах действуют отдельные положения, предусматривающие увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии несовершеннолетних или беременных. Депутат подчеркнул, что такие меры необходимы для сохранения здоровья и защиты окружающих от негативного воздействия табачного дыма.

Ранее глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе привел Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем.