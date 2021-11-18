Нарколог назвал самый верный способ бросить курить

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Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал Москве 24, что самый верный способ бросить курить – не сдаваться после неудачной попытки.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечают Международный день отказа от курения. В этом году он выпал на 18 ноября. Праздник был установлен в 1977 году Американским онкологическим обществом. Цель этого дня – снизить распространение табачной зависимости и проинформировать людей о вреде курения.
"Большинство людей, которые бросили курить, сделали это без медицинской и вообще какой-либо иной помощи. Исключительно делая попытки и будучи нацеленными на это. Мои наблюдения таковы", – говорит специалист.
По словам эксперта, курение сигар, сигарет и вейпов в одинаковой степени опасно. Но вместе с тем нарколог предполагает, что системы нагревания табака, возможно, могут быть гораздо вреднее.
"Системы нагревания табака вообще делают употребление никотина неконтролируемым. Потому что если человек курит сигареты или трубку, то он все-таки выходит на воздух, чтобы это сделать. А системами нагревания табака пользуются в помещении, и потребление никотина больше получается", – считает Ковтун.
По словам специалиста, чтобы справиться с зависимостью, нужно отвлечься. "Занятость чем-либо – в любом случае наиболее правильный путь преодоления. Она поможет и при депрессии, которая может развиться в результате отмены табака. Поэтому занимать себя обязательно нужно и использовать павловский принцип: смена видов деятельности – лучший отдых", – объясняет нарколог.
Один из возможных вариантов – это спорт, рассуждает специалист. По его словам, если человек делает выбор в сторону спорта, он быстрее справится с пагубной привычкой.
Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что курильщики более активно распространяют коронавирус. Эксперт пояснил, что если они являются носителями инфекции и при этом на улице выдыхают дым рядом с другими людьми, то те, кто невольно будут его вдыхать, попадают в зону риска.
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