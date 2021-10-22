Врач рассказал, что курильщики активнее распространяют коронавирус

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Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с Москвой 24 рассказал, что курильщики и вейперы более активно распространяют коронавирус.

По словам специалиста, если они являются носителями инфекции и при этом, находясь на улице, выдыхают дым рядом с другими людьми, то те, кто невольно будут его вдыхать, находятся в зоне риска.





Александр Карабиненко врач-пульмонолог Курильщики являются активными распространителями этой инфекции, за счет того что выдыхают дым.

Пульмонолог добавил, что радиус поражения от дыма в среднем составляет 1,5–2 метра. При этом следует учитывать и другие факторы, помимо расстояния, пояснил он. "Риск заразиться зависит и от того, куда дует ветер – в вашу сторону или не в вашу", – уточнил врач.

"Курильщика надо просить, чтобы он курил в отведенных для этого местах. Когда курильщик идет по улице, лучше всего надеть маску, чтобы не дышать его гадкими выделениями", – заключил Карабиненко.

В свою очередь, врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью Москве 24 напомнил, что курильщики делают форсированный, то есть глубокий, выдох. При этом, по его словам, у них может выделяться большое количество аэрозоля, в котором содержится вирус.





Владимир Болибок врач – иммунолог-аллерголог Если оба стоят без маски и этот один вирусоноситель еще и курит, то вероятность заразиться повышается. Если тот, кто рядом стоит, некурящий, в маске, то риск где-то раз в пять снижается.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал про эффективный способ бросить курить. По его словам, необходимо одномоментно отказаться от вредной привычки, а не растягивать во времени этот процесс.