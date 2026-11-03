Хабенский допустил объединение МХТ имени Чехова с МХАТ имени Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художественный руководитель – директор Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский допустил, что возглавляемый им театр в будущем может объединиться с МХАТ имени Горького. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хабенского, путаница с обозначениями "МХАТ-1" и "МХАТ-2" когда-то должна закончиться вместе со спорами о том, какой из театров первый, где пройдет та или иная встреча и где какой спектакль показывают.

"Я могу только предложить сделать первые шаги для того, чтобы театры стали единым целым", – сказал он.

Хабенский отметил, что "примирение" должно быть безболезненным и цивилизованным, в отличие от ситуации разъединения. Однако он также добавил, что решать этот вопрос придется не ему.

Ранее сообщалось, что новую сцену МХТ имени А. П. Чехова закроют на ремонт в мае 2027 года. Хабенский отметил, что ремонт продлится не менее года. При этом Основная и Малая сцены продолжат работать в штатном режиме до окончания театрального сезона.

