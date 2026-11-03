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03 ноября, 15:25

Культура

Хабенский заявил, что "Гамлет" без Борисова претерпит небольшие изменения

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Спектакль "Гамлет" в МХТ имени Чехова без актера Юры Борисова претерпит небольшие изменения, однако общая тональность постановки сохранится. Об этом заявил худрук театра, народный артист России Константин Хабенский, передает РИА Новости.

"Я очень благодарен Юре Борисову за то, что он вошел в эту работу. Мы начали работать и создали эту историю. Спасибо ему и за поддержку, и за отношение к профессии", – сказал Хабенский.

По его словам, жизнь диктует свои профессиональные траектории и нужно делать выбор, чтобы идти дальше своей дорогой. Хабенский отметил, что работал с Борисовым в ряде проектов и видел, как артист отдает все силы профессии. Спектакль он назвал интересным, ярким и точным авторским высказыванием режиссера Андрея Гончарова.

"Сейчас готовится прекрасный молодой актер ко входу в этот спектакль", – заключил он.

Согласно информации на сайте театра, Борисова в главной роли заменит актер Оливер Мара. 5 ноября состоится последний показ с участием Борисова, а с 25 ноября постановка будет представлена с Марой в главной роли. При этом отца главного героя играет Артем Быстров, Гертруду – Анна Чиповская, Клавдия – Андрей Максимов. В спектакле также участвуют Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелев.

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