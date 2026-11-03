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03 ноября, 17:26

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Врач Маматов: утреннюю головную боль могут провоцировать недостаток сна и обезвоживание

Врач объяснил, почему по утрам может болеть голова

Фото: depositphotos/AndreyPopov​

Утренняя головная боль не всегда означает, что организм испытывает нехватку жидкости, – причиной плохого самочувствия могут быть нарушения сна, мигрень и другие факторы. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача восстановительной медицины, невролога Алексея Маматова.

Обезвоживание действительно способно вызывать неприятные ощущения после пробуждения. Такая ситуация возможна, если накануне человек употреблял мало воды, сильно потел или пил алкоголь. Помимо головной боли, при недостатке жидкости могут появиться сухость во рту, слабость и головокружение. Однако одного этого признака недостаточно, чтобы определить причину недомогания.

Если дискомфорт возникает почти каждое утро, специалист советует не ограничиваться изменением питьевого режима. В числе возможных источников проблемы он перечислил мигрень, прерывистый сон, мышечное напряжение, употребление спиртного и слишком частый прием обезболивающих средств.

Также стоит обратить внимание на то, как человек спит и чувствует себя днем. Сочетание громкого храпа, разбитости после пробуждения и постоянной сонливости может свидетельствовать о нарушениях дыхания во время сна. При таких симптомах врач рекомендовал обратиться за консультацией.

Маматов отметил, что на утреннее самочувствие могут одновременно влиять несколько обстоятельств – от питания и уровня стресса до качества отдыха и количества выпитой жидкости. Поэтому важно установить конкретные причины, а не объяснять повторяющиеся симптомы только обезвоживанием.

Поводом для обращения к врачу также должны стать усиливающаяся боль и приступы, которые мешают повседневным делам. Если же головная боль возникает внезапно и отличается высокой интенсивностью либо сопровождается онемением или слабостью конечностей, нарушением речи и спутанностью сознания, требуется экстренная медицинская помощь.

Для поддержания нормального самочувствия специалист посоветовал соблюдать стабильный режим сна, не пропускать приемы пищи и регулярно пить воду, ориентируясь на жажду и обстоятельства.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин рассказал, что кофе, алкоголь, курение и использование гаджетов перед сном могут провоцировать ночные пробуждения. По его словам, здоровые молодые люди могут просыпаться до 21 раза в час, однако короткие пробуждения обычно не запоминаются. Для улучшения качества сна специалист посоветовал отказаться от вредных привычек, убирать гаджеты перед отдыхом и не оставлять яркий свет.

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