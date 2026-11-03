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03 ноября, 17:21

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Песков: пока неизвестно, кто представит Россию на встрече у Мелании Трамп 5 ноября

Пока неизвестно, кто представит Россию на встрече у Мелании Трамп 5 ноября – Песков

Фото: kremlin.ru

Кто будет представлять Россию на встрече представителей России и Украины в Белом доме у первой леди США Мелании Трамп 5 ноября, пока неизвестно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отдельно Песков рассказал о российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. По его словам, в нее войдут представители разных ведомств, включая министерство иностранных дел. Возглавит делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Но точно состав позже будет утвержден президентом", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что первая леди США планирует организовать в Белом доме встречу представителей России и Украины. В частности, она намерена выступить с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области, которого удалось достичь при ее содействии.

Также известно, что представители России, США и Украины прибудут в столицу ОАЭ 10 ноября. Как уточнил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, в ходе трехсторонней встречи стороны сосредоточатся на послевоенных договоренностях по безопасности, снижении напряженности, гуманитарных вопросах и шагах к мирному урегулированию.

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