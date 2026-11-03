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03 ноября, 17:34

Шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая заявила, что перестала мечтать о ролях

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников​

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая призналась, что больше не мечтает о ролях в театре и кино. Об этом она сообщила ТАСС.

"Все мечтают сыграть Анну Каренину, но мне трудно назвать какую-то конкретную героиню", – пояснила артистка.

Сейчас, по словам Высоцкой, для нее гораздо важнее не сам образ, а условия работы. В частности, на первое место вышли команда, режиссер и репетиционная атмосфера, в которой она чувствовала бы себя максимально живой и нужной.

Ранее компания "Едимдома.Ру", совладельцем которой является Высоцкая, по итогам 2025 года получила чистый убыток в размере 28,9 миллиона рублей.

Согласно предварительным данным, выручка организации за год сократилась вдвое с 103,7 до 53,2 миллиона рублей. Прошлый год стал для компании третьим убыточным после 2022 и 2023 годов. В 2024-м организация смогла выйти в прибыль.

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