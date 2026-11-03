Актриса София Лопунова призналась, что ей сложно воспринимать себя на экране

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

Актриса София Лопунова, известная по роли в фильме "Чудо-Юдо", призналась, что не любит пересматривать свои работы. В беседе с порталом "Леди Mail" артистка рассказала, что вместо любования собой на экране предпочитает анализировать игру, отмечая удачные моменты и ошибки.

"Смотришь на себя двухлетней давности и думаешь: "Это вообще я?" Для меня это какая-то мучительная пытка, поэтому я не из тех, кто с удовольствием пересматривает свои работы", – поделилась Лопунова.

По словам актрисы, с подобным ощущением сталкиваются многие артисты, особенно когда с момента съемок проходит несколько лет. За это время накапливается новый опыт, и прежний образ воспринимается совершенно иначе. Она также подчеркнула, что важно избирательно относиться к критике и не принимать все близко к сердцу.

"Любая неудача или дисбаланс – это шаг вперед, а успех может стать остановкой, своего рода успокоением. Нужно понимать, что что-то может не получиться, и это нормально", – объяснила она.

В 2022 году Лопунова поступила в Школу-студию МХАТ в мастерскую Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова. Еще во время учебы она активно играла в учебных спектаклях, а позже вошла в труппу Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге.

Ранее актер Илья Любимов заявил, что не переживает из-за того, что режиссеры часто видят в нем только отрицательного персонажа. По его словам, играть злодеев даже интереснее. Однако в новом проекте режиссер Сергей Осипьян доверил артисту сыграть положительного героя.