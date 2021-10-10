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Общество

05:02

Психолог назвал надежные способы бросить курить

общество

Фото: depositphotos/MitaStockImages

Россиянам назвали надежные способы бросить курить. Об этом сообщил психолог Дмитрий Синарев в интервью агентству "Прайм".

Специалист пояснил, что привычка часто сохраняется у человека из-за вторичной выгоды. Речь идет о положительных моментах, которые имеет та или иная вредная привычка.

В частности, офисные сотрудники во время перекура имеют возможность отдохнуть от работы. В этом случае специалист советует заменить вредную привычку на то, что сохранит необходимые человеку плюсы.

При этом основным фактором успеха в избавлении от вредной привычки должна быть мотивация, отмечает Синарев. По его мнению, человеку необходимо честно ответить себе, действительно ли он хочет избавиться от зависимости.

"От ответа будет зависеть результат", – подытожил Синарев.

Ранее европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними привел Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Его руководитель выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.

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