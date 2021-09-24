Доктор Мясников назвал эффективный способ бросить курить

Фото: depositphotos/puhhha
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что курить необходимо бросить сразу, не растягивая процесс во времени. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, с первого раза от курения могут отказаться лишь 3-6% человек, однако это и есть эффективный способ.
"Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", – сказал врач.
Мясников отметил, что использование препаратов с никотином только растянет процесс, а курение электронных сигарет может вызвать нетипичные болезни легких.
Врач посоветовал убрать подальше все, что напоминает о курении – зажигалки, пепельницы, а также необходимо запланировать дату, к которой процесс отказа от сигарет будет завершен.
Ранее Мясников обозначил четыре признака, указывающие на приближение инсульта.
В частности, врач предупредил об опасности повышенного холестерина и высокого уровня сахара в крови.
Кроме того, инсульт способны приблизить вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя в больших количествах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: