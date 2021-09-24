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Общество

24 сентября, 23:11

Доктор Мясников назвал эффективный способ бросить курить

общество

Фото: depositphotos/puhhha

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что курить необходимо бросить сразу, не растягивая процесс во времени. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, с первого раза от курения могут отказаться лишь 3-6% человек, однако это и есть эффективный способ.

"Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше", – сказал врач.

Мясников отметил, что использование препаратов с никотином только растянет процесс, а курение электронных сигарет может вызвать нетипичные болезни легких.

Врач посоветовал убрать подальше все, что напоминает о курении – зажигалки, пепельницы, а также необходимо запланировать дату, к которой процесс отказа от сигарет будет завершен.

Ранее Мясников обозначил четыре признака, указывающие на приближение инсульта.
В частности, врач предупредил об опасности повышенного холестерина и высокого уровня сахара в крови.

Кроме того, инсульт способны приблизить вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя в больших количествах.

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