Доктор Мясников перечислил четыре предвестника инсульта

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Врач и телеведущий Александр Мясников обозначил четыре признака, указывающие на приближение инсульта. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
В частности, врач предупредил об опасности повышенного холестерина и высокого уровня сахара в крови. Кроме того, инсульт способны приблизить вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя в больших количествах.
Еще одним предвестником инсульта способен стать прием некоторых гормональных препаратов, утверждает Мясников.
Врач посоветовал при появлении данных предпосылок сделать УЗИ сонных артерий. Это поможет заблаговременно найти возможную бляшку.
"Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действия", – отметил медик.
Мясников отдельно подчеркнул, что МРТ головы не стоит делать для профилактики инсульта. Эту процедуру проводят для диагностики уже перенесенного удара, объяснил эксперт.
Ранее Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте. По его словам, прием препаратов для снижения давления при инсульте может привести к летальному исходу для пациента.
"Доктор 24": инсульты
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