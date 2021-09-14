Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при инсульте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Прием препаратов для снижения давления при инсульте может убить пациента. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
Он уточнил, что причиной тромбоза мозговых вен становится высокое давление.
"Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше чем на двадцать процентов от исходного. Не больше, и то в течение определенного времени", – объяснил эксперт.
Врач отметил, что таким пациентам нельзя снижать давление, так как из-за этого может случиться падение перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что часто заканчивается летальным исходом.
Как сообщил специалист, при подозрении на инсульт в течение трех часов человека необходимо доставить в больницу.
Ранее Мясников рассказал об исключительном способе восполнения дефицита витамина D. По его словам, в некоторых случаях витамин D следует принимать в виде таблеток, например для восполнения его дефицита при беременности.
"Доктор 24": инсульты
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