Мясников рассказал об "исключительном" способе восполнения дефицита витамина D

Фото: depositphotos/nikolasvn

В некоторых случаях витамин D следует принимать в виде таблеток, например, для восполнения его дефицита при беременности, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что в основной массе организм лучше усваивает витамины, содержащиеся в продуктах, однако в качестве исключения витамин D можно принимать в таблетированном виде.

"Витамин D – это одно из небольших исключений. <...> Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым", – заявил Мясников в эфире канала "Россия 1".

По его словам, прием витамина D в таблетках является наиболее актуальным способом при лабораторном подтверждении его дефицита в организме.

Однако не стоит забывать, что данный элемент также содержится в морепродуктах и яйцах, хоть и в небольшом количестве. Другой способ восполнить витамин D – пребывание на солнце, напомнил специалист.

Ранее Мясников сообщил, что чрезмерное употребление красного мяса может стать причиной развития рака толстого кишечника. По словам доктора, онкологи официально рассматривают мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.