Названы травы для чая, которые можно вырастить дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Травяной чай полезен для здоровья, однако магазинные смеси проходят обработку и упаковываются в пластик, что может снижать их пользу. Поэтому травы лучше выращивать в саду либо дома на подоконнике, сообщает Pravda.Ru.

В число полезных трав и цветов, которые можно вырастить самостоятельно, входят базилик, ромашка, кинза, имбирь, лаванда, мелисса и мята, розмарин, стевия, зверобой и тимьян, а также жасмин, лемонграсс, фенхель, мудрец и альт.

Уточняется, что травяной чай укрепляет иммунитет за счет высокого содержания различных витаминов и антиоксидантов. Его можно использовать для профилактики простуды или повышенного кровяного давления, улучшения пищеварения. Он также помогает при воспалениях, стрессе и беспокойстве.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как избежать простуды осенью.

В частности, он советует укреплять слизистую полость носа и глотки за счет употребления черного или зеленого чая. Также следует избегать гипотермии: не переохлаждаться и не перегреваться. Полезным будет почаще совершать прогулки на свежем воздухе.

