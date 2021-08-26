Специалисты назвали продукты, стимулирующие работу мозга

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Набор продуктов, способствующих улучшению мозговой деятельности, в среднем обойдется россиянам в 1 821 рубль. В него входят орехи, жирная рыба, растительные масла и куркума, сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов сервиса "СберЗдоровье" и исследование "СберМаркета".
Как отметила диетолог Маргарита Макуха, для нормальной работы мозга его клетки нуждаются в полезных веществах, что особенно актуально во время напряженной умственной деятельности.
"Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности", – сказала она.
Диетолог также подчеркнула, что содержащиеся в бананах и шоколаде магний, цинк и селен улучшают память и настроение, повышают работоспособность мозга.
Кроме того, витамин B способствует снижению стресса, предотвращает развитие депрессий. Восполнить его баланс можно с помощью овощей, черники и куркумы. А витамин D, который поступает вместе с молоком и рыбой, повышает скорость реакции и улучшает память.
По данным "СберМаркета", корзина, в которую входят такие улучшающие работу мозга продукты, как охлажденная форель, помидоры, брокколи, чечевица, грецкие орехи, бананы, горький шоколад, зеленый чай, куркума и черника, в среднем обойдется россиянам в 1 821 рубль. В Москве этот показатель составляет 2 181 рубль.
Ранее ученые установили, что употребление даже одной порции бекона в день значительно увеличивает риск развития деменции. Для этого они проанализировали данные о здоровье 500 тысяч людей в возрасте от 40 до 69 лет и пришли к выводу, что ежедневное употребление ломтика бекона (примерно 25 граммов) повышает риск развития деменции на 44%.
Данный негативный эффект также касается и тех, кто злоупотребляет другой мясной продукцией, в частности различными колбасными и сосисочными изделиями.
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