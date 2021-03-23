Ученые назвали продукт, употребление которого увеличивает риск деменции

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Ученые установили, что употребление даже одной порции бекона в день примерно на 50% увеличивает риск развития деменции. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что специалисты с 2006 по 2010 год изучали данные людей в возрасте от 40 до 69 лет из британского биобанка. Проведя анализ генетических данных и сведений о состоянии здоровья порядка 500 тысяч человек, они пришли к выводу, что ежедневное употребление ломтика бекона (25 граммов) повышает риск развития деменции на 44%.

По словам экспертов, испытуемые также курили, страдали от избыточного веса и ели много нездоровой пищи. Ученые отметили, что результаты коснулись только тех, кто злоупотреблял мясной продукцией, к которой, помимо бекона, можно отнести различные колбасные и сосисочные изделия.

Ранее ученые выяснили, что при поддержке здорового веса у человека получится сохранить структуру мозга, если он находится на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Итоги исследования опубликовал Университет Шеффилда. Из работы стало ясно, что лишний вес может быть усугубляющим фактором для здоровья мозга. В итоге эксперты предупреждают, что поддержание здорового веса очень важно при легкой деменции.

