Назван напиток, продлевающий жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Американские медики выяснили, что употребление чая с лимоном способствует увеличению продолжительности жизни, сообщает RT.

По мнению специалистов, лимон значительно повышает полезные свойства самого напитка. В соке лимона есть витамин С, пектин, кальций, лимонен и магний. Все это помогает в укреплении иммунитета и увеличении продолжительности жизни. Напиток также полезен для здоровья сердца и почек.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, почему не стоит исключать кофе из своего рациона.