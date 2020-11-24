Назван полезный для мозга напиток, который есть в каждом доме

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Ученые выяснили, что органические вещества, содержащиеся в какао, повышают снабжение мозга кислородом. Это, в свою очередь, благоприятно отражается на когнитивных способностях, говорится в журнале Scientific Reports.

Речь идет о флаванолах. Это небольшие молекулы, которые содержатся во многих фрукта, ​овощах и какао. Известно, что они полезны для сосудистой системы.

Действие флаванолов какао на мозговую деятельность изучили британские ученые из Бирмингемского университета вместе с американскими коллегами из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

В исследовании приняли участие 18 взрослых некурящих людей без диагностированных заболеваний мозга, сердца, сосудов или дыхательных путей. В первой части эксперимента они получали какао, богатое флаванолами, а во второй – обработанное какао с очень низким уровнем флаванолов. Ни участники, ни исследователи не знали, какой тип какао был в каждом конкретном случае.

Через два часа после употребления какао участники дышали воздухом с концентрацией углекислого газа около 5%, что примерно в 100 раз превышает нормальный атмосферный уровень.

Как объясняют ученые, такой метод позволяет измерить, насколько хорошо мозг защищается от избытка углекислого газа.

Параллельно перед участниками ставили сложные задачи, которые требовали принятия противоречивых или конкурирующих решений. В результате 14 из 18 испытуемых лучше справились со сложными когнитивными тестами. Они решали задачи на 11% быстрее, чем они делали это на исходном уровне или когда потребляли какао с пониженным содержанием флаванолов.

Четыре участника, у которых не было улучшений, и так были самыми сильными в группе как в начале, так и в конце эксперимента. Это говорит о том, что у тех, кто уже в хорошей форме, мало возможностей для улучшения, объясняют ученые.

Авторы исследования таким образом подтвердили, что употребление в пищу продуктов, богатых флаванолами, положительно влияет на сосудистую функцию мозга и когнитивные способности, а также помогает мозгу быстрее восстановиться после легких сосудистых заболеваний.

Ранее людям, страдающим желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, посоветовали ограничить или сократить потребление кофе. Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк в таком случае советует перейти на какао.

По словам врача, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сталкиваются с повышенным артериальным давлением. Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно меньше пить кофе, потому что он приводит к сужению сосудов, предупреждает Никитюк. Последний фактор, как подчеркивает специалист, может стать причиной еще большего повышения артериального давления у любителей бодрящего напитка.

