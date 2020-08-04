Врач рассказал, по какому полу опасно ходить босиком

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Хождение по очень твердому полу дома босиком может быть опасным для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.

Специалист отмечает, что жесткие полы вызывают риск возникновения пяточной шпоры.

"Рискуют и люди, ходящие дома босиком по плиточному или бетонному покрытию. Древесина не провоцирует этих заболеваний. Если паркетная доска – это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение этого заболевания", – подчеркнул Кабычкин.

По словам врача, следить необходимо и за домашней обувью. Так, людям с сахарным диабетом, чья стопа должна перекатываться, не рекомендуется носить тапочки с плоской подошвой.

При выборе уличной обуви Андрей Кабычкин рекомендует обращать особое внимание на подошву: она не должна быть слишком жесткой или плоской. В противном случае она не сможет защитить пятку от ударов о землю. При этом и каблуки не стоит носить более 2-3 часов в день, особенно те, что выше 7 сантиметров.

"Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы и провоцирует проблемы, связанные с болью. На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора или плантарный фасциит – воспаление в месте прикрепления фасции", – добавил специалист.

Пяточную шпору возможно удалить при помощи врачебного вмешательства, нередко – хирургического.

"Лечится эта болезнь достаточно эффективно ударно-волновой терапией. Но если уж болячка прицепится, то совершенно понятно, что надо идти к врачу. Иногда шпору оперируют – суть операции заключается в зачистке видимого костного образования, чтобы снизить вероятность травматизации окружающих тканей", – заключил Андрей Кабычкин.

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