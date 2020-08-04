Врач рассказал, по какому полу опасно ходить босиком

Фото: depositphotos/viki2win
Хождение по очень твердому полу дома босиком может быть опасным для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.
Специалист отмечает, что жесткие полы вызывают риск возникновения пяточной шпоры.
"Рискуют и люди, ходящие дома босиком по плиточному или бетонному покрытию. Древесина не провоцирует этих заболеваний. Если паркетная доска – это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение этого заболевания", – подчеркнул Кабычкин.
По словам врача, следить необходимо и за домашней обувью. Так, людям с сахарным диабетом, чья стопа должна перекатываться, не рекомендуется носить тапочки с плоской подошвой.
При выборе уличной обуви Андрей Кабычкин рекомендует обращать особое внимание на подошву: она не должна быть слишком жесткой или плоской. В противном случае она не сможет защитить пятку от ударов о землю. При этом и каблуки не стоит носить более 2-3 часов в день, особенно те, что выше 7 сантиметров.
"Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы и провоцирует проблемы, связанные с болью. На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора или плантарный фасциит – воспаление в месте прикрепления фасции", – добавил специалист.
Пяточную шпору возможно удалить при помощи врачебного вмешательства, нередко – хирургического.
"Лечится эта болезнь достаточно эффективно ударно-волновой терапией. Но если уж болячка прицепится, то совершенно понятно, что надо идти к врачу. Иногда шпору оперируют – суть операции заключается в зачистке видимого костного образования, чтобы снизить вероятность травматизации окружающих тканей", – заключил Андрей Кабычкин.
Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что физическая активность для пожилых людей снижает риск преждевременной потери мышечной силы, позволяют сохранить память и когнитивные функции
По ее словам, физкультура помогает при профилактике болезни Альцгеймера. Как отметила эксперт, все дожившие до столетнего возраста люди физически активны.
В Роскачестве рассказали о вреде холодного чая и кофе в жару
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: