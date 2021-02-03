Ученые рассказали, чем опасен лишний вес при болезни Альцгеймера

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Ученые выяснили, что при поддержке здорового веса у человека получится сохранить структуру мозга, если он находится на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Мир 24".

Итоги исследования опубликовал Университет Шеффилда. Из работы стало ясно, что лишний вес может быть усугубляющим фактором для здоровья мозга и может повлиять на болезнь Альцгеймера. В итоге эксперты предупреждают, что поддержание здорового веса важно при легкой деменции.

"Профилактика играет важную роль в борьбе с болезнью, от которой у нас все еще нет лекарства", – заявила профессор Анналена Веннери из Шеффилдского Биомедицинского исследовательского центра NIHR.

Как заметили специалисты, потеря веса является одним из первых симптомов на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Объясняется этом тем, что люди забывают есть или перекусывают печеньем или чипсами.

Исследователи изучили МРТ головного мозга 47 пациентов с клиническим диагнозом легкой деменции болезни Альцгеймера, 68 пациентов с умеренными когнитивными нарушениями и 57 когнитивно здоровых людей.

Оказалось, что у пациентов с легкой деменцией есть положительная связь между ожирением и объемом серого вещества вокруг правого височно-теменного сочленения.

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