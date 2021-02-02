Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть сигналом ряда заболеваний, рассказала терапевт Арина Жегалина "Пятому каналу". Она подчеркнула, что с этим недугом сталкивается около 70% людей.
По словам специалиста, в 90% случаев галитоз появляется при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась.
"Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов", – уточнила Жегалина.
Неприятный запах изо рта могут также вызвать такие заболевания, как воспаление небных миндалин и синусит. Помимо этого, он может быть симптомом заболевания кишечного тракта, желудка, печени.
Для борьбы с галитозом медик рекомендует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если же проблем в этой области не окажется, следует сходить к лору, терапевту или гастроэнтеролоу.
Ранее испанский врач-диетолог Айтор Санчес рассказал, что примерно 80% людей, отказавшихся от курения, прибавляют около шести килограммов лишнего веса. Специалист посоветовал отказаться от вредной привычки, поскольку она способствует формированию "пивного живота".
Санчес отметил, что симптомы ожирения при курении усугубляются плохим контролем уровня сахара в крови. В связи с этим курильщики с избыточным весом имеют большое количество серьезных заболеваний, уточнил специалист.
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