В Роспотребнадзоре оценили протекание COVID-19 у курильщиков

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В Международный день отказа от курения, который отмечается 19 ноября, в Роспотребнадзоре напомнили, что у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", – сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Там также заметили, что при курении сигарет или других табачных изделий повышается риск заражения вирусом через рот.

Кроме того, в ведомстве добавили, что легкие сигареты или сигареты с фильтром, вопреки распространенному мнению, не являются безопасными.

В этой связи Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей в рамках борьбы с COVID-19.

Заведующий отделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин ранее назвал чушью безопасность от COVID-19 при курении.