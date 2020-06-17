Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:01

Врач назвал способ бросить курить с помощью булыки воды

общество медицина

Фото: Depositphotos

Вода может помочь курильщикам избавиться от курения. Об этом заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, вода не только вымывает из организма ядовитые вещества, но и не дает курильщикам предаваться пагубной привычке.

"Бутылка с водой позволит курящему человеку чем-то занять руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить", – сказал врач.

Кроме того, вода поможет избавиться от головной боли, которая возникает после того, как человек бросил курить, указал профессор радио Sputnik.

Помимо прочего, вода поможет и тем, кто боится набрать вес, отказавшись от курения, так как ее потребление ускоряет обмен веществ в организме.

Ранее ученые заявили, что курение сигарет из-за риска хронических заболеваний легких делает человека более уязвимым для коронавируса.

При этом завотделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин указал, что данных о связи COVID-19 с курением у ученых пока нет.

Брюн прокомментировал информацию о том, что курильщики меньше заражаются COVID-19

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать