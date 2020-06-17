Врач назвал способ бросить курить с помощью булыки воды

Фото: Depositphotos

Вода может помочь курильщикам избавиться от курения. Об этом заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, вода не только вымывает из организма ядовитые вещества, но и не дает курильщикам предаваться пагубной привычке.

"Бутылка с водой позволит курящему человеку чем-то занять руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить", – сказал врач.

Кроме того, вода поможет избавиться от головной боли, которая возникает после того, как человек бросил курить, указал профессор радио Sputnik.

Помимо прочего, вода поможет и тем, кто боится набрать вес, отказавшись от курения, так как ее потребление ускоряет обмен веществ в организме.

Ранее ученые заявили, что курение сигарет из-за риска хронических заболеваний легких делает человека более уязвимым для коронавируса.

При этом завотделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин указал, что данных о связи COVID-19 с курением у ученых пока нет.